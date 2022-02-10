ليبيا- أكد تقرير إخباري نشرته صحيفة “تايمز أوف مالطا” المالطية تشكيك المسؤول السابق بوزارة الصحة “نيفيل جافا” بسير إجراءات قضائية متخذة بحقه.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أشار إلى إثارة “جافا” قضية عدم دقة الترجمة وغياب الوضوح الكافي بسبب التقنيات في محاولة منه لشطب الشهادات التي تم الإدلاء بها في إجراءات المقاضاة 5 شهود ليبيين حول فضيحة التأشيرات الطبية المزعومة.

وبين التقرير إن “جافا” استند على مسألة الإعداد الكامل لمؤتمر عبر الفيديو كان رديئا من حيث الجودة فحسب وتم إجراؤه بطريقة غير منظمة بوجود صعوبات اتصال واضحة على طول الخط فضلا عن وجود مترجم سوري الجنسية لم يكن موفقا بالترجمة إلى اللهجة الليبية.

يشار إلى أن “جافا” يواجه سلسلة اتهامات بشأن تقارير تؤكد مطالباته بالأموال في مقابل الحصول على التأشيرات والعلاج الطبي للجرحى الليبيين.

ترجمة المرصد – خاص