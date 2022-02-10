ليبيا – قال رئيس حزب الائتلاف الجمهوري والكاتب والباحث السياسي عز الدين عقيل إن المجموعات الإجرامية وأيضا المتطرفة متورطة في عمليات التهريب، التي تحقق من ورائها عائدات “مليارية” وفق تعبيره، ولا يمثل خطرها فقط سرقة الموارد العامة، لكنها تذهب إلى دعم الإرهابيين.

عقيل شدد في حديثه لموقع “سكاي نيوز عربية” أمس الأربعاء على أهمية ضبط نشاط التهريب، مشيرًا إلى انعكاس الأمر على الحالة الأمنية بشكل عام.

وأشار إلى أن ذلك سيسهم بتقليل موارد المجموعات المسلحة وقدرتها على جلب الأسلحة والذخائر، وبالتالي سيصعب عليها التوسع وزيادة نفوذها، ثم انخفاض عدد عناصرها حينما لا تكون قادرة على الدفع لهم.