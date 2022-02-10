فرنسا – نشر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، تدوينة على “فيسبوك” أرفقها بصور للقاءاته مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، والأوكراني فلاديمير زيلينسكي، والمستشار الألماني أولاف شولتس.

وكتب ماكرون في تدوينته “إن السلام والاستقرار في قارتنا كنز. لكن الضغط العسكري غير مسبوق، وخطر التصعيد يهدد”.

وأضاف أن “النهج الذي اتبعته بالذهاب إلى موسكو وكييف هذا الأسبوع يهدف على وجه التحديد إلى استعادة النظام والاستقرار والأمن بشكل جماعي في قارتنا… لا يوجد لدى روسيا ولا الأوروبيين مصلحة في الفوضى وعدم الاستقرار، وأنا أؤمن بأوروبا وبوحدة أوروبا”.

وأشار الرئيس الفرنسي إلى أنه أجرى في موسكو “تبادلا حيويا وجوهريا (للآراء) مع الرئيس بوتين”، كما أكد في كييف على ضرورة “المضي قدما في تنفيذ اتفاقيات مينسك بصيغة النورماندي…”.

وفي برلين، أكد ماكرون وشولتس على “التمسك بالوحدة الأوروبية والحوار”، لافتا إلى أن الهدف من وراء هذه المساعي هو “تحقيق الأمن للجميع”.

المصدر: RT