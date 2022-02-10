ليبيا – زار وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة تصريف الأعمال لشؤون المناطق الحرة نوري قطاطي المنطقة الحرة مصراتة بهدف لقاء المسؤولين فيها.

بيان صحفي صادر عن الوزارة تابعته صحيفة المرصد، أشار إلى أن قطاطي التقى برئيس لجنة الإدارة محسن السقوطري والمدير العام بالمنطقة الحرة مصراتة أيمن الدرويش، لمتابعة سير العمل والتعرف على المشاكل والصعوبات التي تواجه عملها وسبل تذليلها.

وأضاف البيان: إن قطاطي اطلع بحضور مدراء الإدارات والمكاتب بالمنطقة على خطة عملها في تطوير الميناء والمراحل المنجزة بمشروع ربطها مع طريق الحرير، فيما أجرى جولة تفقدية بالمرافق التابعة للمنطقة للوقوف على نسبة الإنجاز بمشاريع البنية التحتية الجاري تنفيذها.