وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي يكشف عن خطط للهروب من سجن عوفر

إسرائيل – كشف وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي عمر بارليف، عن تخطيط عدد من الأسرى للهروب من سجن عوفر، وقال إن فرار أسرى من سجن جلبوع “أظهر أن الدولة في أسوأ حالاتها وأكثرها ضعفا”.

وقال بارليف أمام لجنة التحقيق في الحادث: “في بعض النواحي تم الكشف عن التخبطات الإسرائيلية في أسوأ حالاتها، بما في ذلك الإخفاقات الاستخبارية والعملياتية الهائلة”، مضيفا: “كان من الواضح أن هناك مؤشرات على أوجه قصور خطيرة.. في الساعات الأولى، أصبح واضحا لي أنه كانت هناك محاولة سابقة للهروب في عام 2014، وأن السجن بأكمله مبني على ركائز متينة وأن خطط السجن كانت على الإنترنت”.

وأعلن أن مسؤولي مصلحة السجون الإسرائيلية “اكتشفوا خططا للهروب من سجن عوفر من قبل السجناء هناك أثناء التفتيش”، ويقع سجن عوفر قبالة شارع 443، وهو شريان رئيسي بين القدس وتل أبيب.

وحسب تقارير إعلامية إسرائيلية، فإن “خطة الفرار المكتوبة بخط اليد مرتبطة بسبعة معتقلين أمنيين من حركة حماس”.

“تايمز أوف إسرائيل”

وقالت مصلحة السجون ردا على تصريحات بارليف إنه خلال عملية تفتيش يوم الاثنين “تم العثور على خطة تفصيلية في المنشأة مخبأة في زنزانة في السجن”، مؤكدة أنه “تم على الفور فصل المعتقلين المتورطين وتم عزلهم في جناح شديد الحراسة”.

المصدر: “تايمز أوف إسرائيل” + “جيروزاليم بوست”