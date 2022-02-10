سوريا – أعلن وزير الاقتصاد السوري محمد سامر الخليل أن خط النقل البحري مع جمهورية القرم سينعكس إيجابا على الاقتصاد السوري وسيوفر كلفة زمنية مهمة باعتبارها أقرب الموانئ الروسية إلى سوريا.

وأوضح الخليل في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” أن هناك خطة عمل مهمة بين البلدين، وأن “ما تم في البداية هو تبادل معلومات تتعلق بالمواد التي سيكون هناك تبادل تجاري من خلالها حول كمياتها وأسعارها ووفق جداول توريد”.

وأضاف أنه “سيتم تأسيس شركة نقل بحري مشتركة وإطلاق خط بحري بين البلدين خاصة وأن موانئ شبه جزيرة القرم هي أقرب الموانئ الروسية إلى سوريا ولا تحتاج الرحلة البحرية بين البلدين إلا إلى خمسة أيام فقط وبالتالي هناك تقنين في الوقت والتكلفة”.

وجاءت تصريحات الخليل على هامش أعمال ملتقى الحوار الاقتصادي في فندق “شيراتون دمشق” بمشاركة عدد من الوزراء وممثلين عن عدد من الهيئات الاقتصادية الحكومية والأكاديمية واتحادات غرف الزراعة والصناعة والتجارة السورية.

وقال الخليل إن هناك تعاونا في المجال السياحي، وإن “شبه جزيرة القرم مشهورة جدا على مستوى زوارها وقدراتها السياحية وروادها من السياح من الدول الأخرى”.

وأضاف أن “التعاون سيكون عاملا مساعدا وداعما للسياحة السورية وسيسهم في دخول مزيد من السياح إلى سوريا وهذا يحقق مصدرا مهما للقطاع الأجنبي ولكثير من قطاعات الانتعاش الاقتصادي”.

المصدر: “سبوتنيك”