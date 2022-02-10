ليبيا – كشف وزير النفط والغاز محمد عون، أن اجتماع اللجنة الروسية الليبية المشتركة قد ينعقد في أبريل المقبل، لافتًا إلى وجود مجالات واسعة للتعاون بين البلدين.

عون قال في مقابلة مع وكالة “سبوتنيك” الروسية: “هناك تخطيط بأن يعقد الاجتماع، ربما في شهر أبريل المقبل، وهي اللجنة الحكومية للتعاون التجاري والاقتصادي بين ليبيا وروسيا والتي تم الاتفاق العام الماضي على استئناف أعمالها”.

ولفت إلى أن ليبيا وروسيا تتشاركان في مجالات متعددة للتعاون، موضحًا أن روسيا أحد أكبر الدول المنتجة للنفط والغاز في العالم ولديها مجالات تعاون كبيرة مع ليبيا، وجرى التعاون بالفعل خلال الفترة السابقة.

وبيّن أن من بين أوجه هذا التعاون المشترك استيراد مضخات غاطسة (من روسيا)، والتي قامت بعض الشركات النفطية الليبية باستخدامها. وهناك آفاق تعاون في مجالات اقتصادية كبيرة، كبناء خط سكة الحديد واستيراد الحبوب من روسيا وغيرها.

واستعرض وزير النفط آخر تطورات عمل الشركات الروسية في ليبيا، حيث أكد أن شركة “تاتنفت” الروسية التي عادت للعمل الاستكشافي في ليبيا، في أكتوبر الماضي، تعمل في “3 حقول”، مضيفًا أن الشركة الروسية اكتشفت نفطًا وهي في طور تطوير واستكمال عمليات الحفر في هذه الحقول.

أما عن شركة “غازبروم”، فقال: “إن لديها حقلين أحدهما بري والآخر بحري وبه مشكلة تقنية، إذ أن الولايات المتحدة فرضت حظرًا على معدات الحفر التي تعمل على عمق أكبر من 100 متر، وبالتالي شركة غازبروم تواجه صعوبة في استكمال عمليات الاستكشاف والحفر وتطوير هذه الحقول”.