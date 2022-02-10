ليبيا – أعربت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة للشأن الليبي ستيفاني ويليامز عن سعادتها بعودتها إلى مدينة سرت أمس الأربعاء للقاء أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5+5).

اللقاء تطرق وفقًا لتغريدة نشرتها وليامز على موقع “تويتر” لمناقشة جهود اللجنة في تفعيل خطة العمل التي تم التوقيع عليها في أكتوبر الماضي.

وأثنت على التقدم المحرز في إطلاق سراح المحتجزين وجهود اللجنة وخطتها لإعادة فتح طريق أبو قرين والجفرة.

كما أكدت مجددًا استعداد الأمم المتحدة والشركاء الدوليين لتقديم الدعم الفني والخبرة المطلوبين للجنة العسكرية المشتركة من خلال تواجد فريق وحدة مراقبة وقف إطلاق النار على الأرض.