ليبيا – كشف السفير الألماني في القاهرة “فرانك هارتمان” عن زيارة إلى مصر لوزيرة خارجية ألمانيا “أنالينا بربوك” تتضمن في جانب منها بحث أوضاع ليبيا.

“هارتمان” أوضح في مقابلة أجرتها معه صحيفة “ديلي نيوز إيجيبت” المصرية الناطقة بالإنجليزية تابعتها وترجمت ما يخص ليبيا منها صحيفة المرصد إن هذه الزيارة وهي الأولى من نوعها لـ”بربوك” ستمتد على مدار يومي الـ11 والـ12 من فبراير الجاري.

وأضاف “هارتمان” إن “بربوك” تعتزم لقاء نظيرها المصري سامح شكري وأعضاء آخرين في الحكومة لتدارس القضايا الإقليمية المهمة بالنسبة لألمانيا ومصر مثل القضية الليبية مؤكدا تقدير بلاده للجهود المصرية لتحقيق الاستقرار والمضي قدما في عملية السلام بالمنطقة.

وتابع “هارتمان” إن ألمانيا حثت جميع الأطراف في ليبيا على عدم الخروج عن مخرجات مؤتمر برلين 1 و2 ومؤتمر باريس مؤكدا أن الجانب الألماني يشجع على إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية نزيهة وهو ما سيتم تبادل وجهات النظر بشأنه مع مصر.

ترجمة المرصد – خاص