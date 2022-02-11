ليبيا – أكدت نائبة وزير الخارجية الإيطالي مارينا سيريني، أمس الخميس، أن الانتخابات في ليبيا تمثل الحل الوحيد الموثوق به.

سيريني وفي كلمة لها أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الإيطالي،وفقًا لما نقلته وكالة “نوفا” الإيطالية، قالت: إن الانتخابات في ليبيا تمثل الحل الوحيد الموثوق به لتسهيل وتبسيط الإطار السياسي الحالي المفكك للغاية وبالتالي المساهمة ليس فقط في الاستقرار المستدام للبلاد، ولكن أيضًا في تلبية التطلعات المشروعة للشعب الليبي، الذي أظهر من خلال التسجيل في قوائم الناخبين، عزمه على التعبير عن نفسه في انتخابات حرة.

وشددت سيريني على أن إيطاليا تواصل دورها النشط للغاية في ليبيا للتشجيع على التطبيع الكامل والدائم لبلد يعتبر استقراره أمرًا حاسمًا ليس فقط للمنطقة المحيطة بأكملها، ولكن أيضًا لإيطاليا وأوروبا، نظرًا للتداعيات المحتملة كالإرهاب وأمن الطاقة وتزايد تدفقات الهجرة غير الشرعية.

وأشارت إلى محاولة ماوصفته بـ “اغتيال” رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، قائلةً إن هذا “الهجوم” يؤكد مجددًا بشكل دراماتيكي على الضرورة الملحة لتحقيق الاستقرار في ليبيا.