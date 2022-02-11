تركيا – نشرت وسائل إعلام تركية صورة تظهر أفراد الخلية الإيرانية المزعومة التي قيل إنها حاولت اغتيال رجل الأعمال الإسرائيلي-التركي يائير غيلر في اسطنبول.

ووفقا لتقارير صحفية تركية وردت اليوم الجمعة، تضم الخلية تسعة أفراد، اعتقل ثمانية منهم باستثناء الضابط في الاستخبارات الإيرانية المدعو ياسين طاهر ممكندي (53 عاما) الذي كان يشرف على تنفيذ المخطط من الجمهورية الإسلامية.

وفي داخل تركيا، ترأس الخلية الإيراني المدعو صالح مشتاق بيغوز (44).

وحسب التقارير، تضم الخلية مواطنين أتراكا وإيرانيين.

وذكرت صحيفة “صباح” أن أفراد الخلية (باستثناء طاهر ممكندي) اعتقلوا ووجهت إليهم اتهامات بتشكيل منظمة إجرامية، بينما نقل رجل الأعمال الإسرائيلي غيلر إلى منزل آمن ويعمل “الموساد” على توفير حراسة له.

وذكرت الصحيفة أن جهاز الاستخبارات الوطنية التركي و”الموساد” خلصا إلى استنتاج مفاده أن هناك هدفين وراء مخطط الاغتيال المزعوم، أحدهما الحيلولة دون تحسن العلاقات بين تركيا وإسرائيل والثاني هو الانتقام لاغتيال العالم النووي الإيراني البارز محسن فخري زاده.

وأكد غيلر صحة الأنباء عن إحباط محاولة اغتياله.

المصدر: “صباح” + “تايمز أوف إسرائيل”