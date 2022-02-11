الاتحاد الأوروبي: لا ننوي إجلاء مواطنينا من أوكرانيا

الاتحاد الأوروبي: لا ننوي إجلاء مواطنينا من أوكرانيا

بروكسل – أكد بيتر ستانو ممثل الخدمة الخارجية للاتحاد الأوروبي في مؤتمر صحفي عقده اليوم في بروكسل إن الاتحاد الأوروبي يواصل العمل في أوكرانيا كالمعتاد ولن يقوم حاليا بإجلاء مواطنيه من هناك.

وأضاف ستانو: “فيما يتعلق بالإجلاء، لكل دولة معاييرها الخاصة لتقرير ما إذا كان يجب إجلاء مواطنيها. نواصل تنفيذ جميع عملياتنا في أوكرانيا”.

وشدد ستانو على أن الاتحاد الأوروبي، يقوم بشكل دوري بتقييم الوضع على الأرض بانتظام.

في نهاية شهر يناير، أمرت وزارة الخارجية الأمريكية، عائلات موظفي السفارة الأمريكية في كييف بمغادرة أوكرانيا، كما سمحت لجزء من موظفي البعثة الدبلوماسية بالقيام بذلك.

المصدر: تاس