ليبيا – التقى رئيس الحكومة السابق عبدالحميد الدبيبة بلجنة حوار أهالي مرزق من التبو الذين نجحوا في التوصل لاتفاق لعودة كافة المهجرين والنازحين.

ووفقًا لبيان صحفي صادر عن المكتب الإعلامي للدبيبة، فقد شهد اللقاء مناقشة التفاهمات والخطوات التي توصلوا إليها في اللجنة لعودة النازحين من كلا الطرفين، فيما طالبوا رئيس حكومة تصريف الأعمال تسخير الإمكانيات المالية والإدارية اللازمة لوضع بنود الاتفاق موضع التنفيذ.

وأضاف البيان: إن هذه الإمكانيات تتعلق بالتعويضات وتهيئة بشبكة المياه والصرف الصحي في المدينة. فيما ثمن الدبيبة ما تم التوصل إليه مع توجيه التعليمات بتشكيل لجنة فنية لحصر وتقييم الأضرار في مرزق بالتنسيق مع اللجنة ومع المجلس التسييري الذي سيشكل قريبًا.