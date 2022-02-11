ليبيا – قال رئيس مجموعة العمل الوطني المحلل السياسي خالد الترجمان إن آخر رهان لعبدالحميد الدبيبة كان موقف الأمم المتحدة والدول التي تدير الأزمة الليبية، والذي سينجلي خلال الساعات القادمة بعد أن خسر دعم المليشيات، مشيرًا إلى أن الموقف الأولي للبعثة الأممية يعتبر أمر إقالة الحكومة أو تعيين أخرى داخليًا، ما دام هناك توافق.

الترجمان وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” أمس الخميس أوضح أن الدبيبة لم تعد لديه أية أوراق يلعبها، خاصة بعد أن فقد مدينة مصراتة لصالح وزير الداخلية السابق، بالإضافة إلى أن تحالفات باشاغا الداخلية هامة ومؤثرة ونهائية، ما أدى إلى نيله ثقة البرلمان.

ولفت إلى أن زيارة باشاغا إلى بنغازي في ديسمبر الماضي، واجتماعه مع القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر ومرشحي الرئاسة، تمخضت عن بيان مهم، مفاده المضي قدمًا نحو إجراء الانتخابات والذهاب إلى دولة مدنية، والمصالحة الوطنية.

وأضاف: “إلا أن الدبيبة، حاول بسذاجة تمرير محاولة اغتياله التي لا تنطلي على أحد، وإن رئيس الحكومة السابق خسر على الأرض كل شيء، بما فيها المليشيات المسلحة، باعتبار أن باشاغا كان أحد القادة الميدانيين”.

وأكد الخبير أن الموقف حسم بالكامل لصالح الحكومة الجديدة، إلا أن هناك تساؤلات ستحسم الإجابة عنها نجاح الحكومة الجديدة من عدمه من ذلك: هل لدى باشاغا برنامج حقيقي لحلحلة القوة القاهرة التي أرجأت الانتخابات؟ وهل سيطرح أسماء لحكومة أزمة حقيقية؟، وهل ستكون حكومة مصغرة للذهاب إلى الانتخابات، أم أن الأسماء المقترحة ستكون عبر المساومات؟.

أسئلة ستجيب عنها الأيام المقبلة، بحسب الترجمان الذي أشار إلى إمكانية الوثوق برئيس الحكومة الجديد، شريطة ضمانه بشكل أو بآخر تحالفه مع المشير خليفة حفتر، لأنه سينتج وقائع جديدة على أرض الواقع لإجراء الانتخابات المقبلة.