ليبيا – قال المحلل الليبي مختار الجدال إن رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة لا يملك شيئًا على الأرض، مشيرًا إلى أن الأخير سيسلم السلطة بمجرد تشكيل الحكومة الجديدة وحصولها على ثقة مجلس النواب.

الجدال وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” توقع أن يبدأ وزراء حكومة الدبيبة بتقديم استقالاتهم، الأسبوع القادم، معتبرًا أن التحالف الجديد بين مجلسي النواب والدولة والجيش وفتحي باشاآغا أقوى من حكومة الدبيبة.

وأشار إلى أن تصريحات الدبيبة الرافضة لتسليم السلطة لا تساوي شيئًا؛ فتمسكه بخريطة طريق جنيف التي سقطت في 24 ديسمبر الماضي، يعد مدفوعًا بما يعتقد أنه دعم من المجتمع الدولي الذي تتغير مواقفه باستمرار.

وحول التحديات التي تواجه الحكومة المقبلة، قال الجدال إنها كبيرة، إلا أن حلولها تبدأ بخطوات في اتجاه توحيد البلاد والمصالحة الوطنية.

الجدال أكد أن التحديات تتمثل في إعادة السيادة والأمن والاستقرار أولا، ثم توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية والمالية، وتوفير الخدمات والسيولة في المصارف.