اليمن – أعلن الجيش اليمني، الخميس، تحرير 3 قرى بمحيط مدينة “حرض” الاستراتيجية في محافظة حجة شمال غربي البلاد، من يد الحوثيين.

جاء ذلك على لسان قائد لواء الفرسان (يتبع القوات الحكومية) العميد عبد الحكيم غضبان، وفق موقع “سبتمبر نت” الناطق باسم الجيش.

وأشار غضبان أن “أفراد الجيش نفذوا، الخميس، عملية هجومية مباغتة على مواقع مليشيات الحوثي، تمكنوا خلالها من تحرير قرى، أم الحصم، وأم التراب، والحمراء، شمال شرقي مدينة حرض”.

وأوضح أن قوات الجيش مسنودة بالتحالف العربي “تواصل تمشيط الأحياء الشرقية والجنوبية لمدينة حرض وملاحقة من تبقى من عناصر الحوثي، وتطهيرها من الألغام”.

ولفت أن “مقاتلات التحالف، نفذت عدة غارات جوية، استهدفت بها تجمعات للحوثيين في المدينة نفسها، ما أسفر عن مصرع وجرح العشرات”.

ولم يصدر تعليق من الحوثيين حول هذا الأمر.

ولليوم السابع، تواصل قوات الجيش قتال الحوثيين في “حرض”، واستطاعت تحقيق تقدم وصل لعمق المدينة، وباتت تقترب من تحريرها، وفق تقارير حكومية.

ومدينة حرض واحدة من المدن اليمنية المهمة، إذ تحتوي على منفذ بري حيوي مرتبط بالسعودية يعد واحدا من أهم منافذ اليمن.

ويشهد اليمن منذ أكثر من 7 سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

الأناضول