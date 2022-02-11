روسيا – صرح رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، اليوم الجمعة، بأنه تم تخصيص حوالي 56 مليار روبل (حوالي 747 مليون دولار) إضافية لمشاريع الطاقة النووية الجديدة.

وأشار ميشوستين في اجتماع حكومي حول القضايا الاجتماعية والاقتصادية لروسيا، إلى أن الأموال سيتم تخصيصها من صندوق الرفاه الوطني.

وقال رئيس مجلس الوزراء: “حوالي 40 مليار روبل مخطط لها لمشاريع في إطار مبادرة إنشاء صناعة جديدة للطاقة النووية. ومن المقرر تخصيص حوالي 56 مليار روبل إضافية من صندوق الثروة الوطني لهذه الأغراض”.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، أن الخطوة تهدف لتعزيز مكانة روسيا في سوق الطاقة العالمية.

المصدر: تاس