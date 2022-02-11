ليبيا – بحث وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة تصريف الأعمال محمد الحويج أمس الخميس مع وزيرة التجارة والصناعة بجمهورية مصر نيفين جامع بالعاصمة المصرية القاهرة آلية تفعيل اتفاقية الحريات الأربعة المبرمة بين البلدين.

اللقاء ناقش بحسب المكتب الأعلامي لوزارة الاقتصاد والتجارة سُبل دعم اللجان الفنية تعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد والاستثمار ورفع مستوى التبادل التجاري وتسهيل حركة نقل البضائع.

واتفق الجانبان على عقد اجتماعات مشتركة تضم أصحاب الأعمال والمستثمرين في إطار تفعيل منطقة التجارة الحرة العربية.

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