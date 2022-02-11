مصر – يتوجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، إلى مدينة بريست الفرنسية للمشاركة في قمة “محيط واحد”، والتي تأتي في إطار سلسلة قمم تعنى بالمواضيع البيئية.

والقمم تأتي بمبادرة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون” منذ عام 2017، وتركز القمة هذا العام على الموضوعات ذات الصلة بالبحار والمحيطات، بما في ذلك الحفاظ على النظم الحيوية بها ومكافحة التلوث البحري بشتى أنواعه وعلاقة البحار والمحيطات بجهود مواجهة تغير المناخ، فضلا عن دعم مفهوم “الاقتصاد الأزرق المستدام” وحشد التمويل له.

وقال المتحدث باِسم رئاسة الجمهورية بأن مشاركة “السيسي في هذا الحدث الهام تأتي تلبية لدعوة ماكرون لدور مصر الحيوي في إطار الجهود والمبادرات الساعية لمواجهة ظاهرة تغير المناخ وحماية البيئة البحرية، والذي سيتوج باستضافتها للدورة الـ 27 لمؤتمر أطراف تغير المناخ في مدينة شرم الشيخ في نوفمبر من العام الجاري”.

وأوضح أن “الرئيس يعتزم التركيز خلال أعمال قمة “محيط واحد” على تأثير تغير المناخ على التوازن البيئي في البحار والمحيطات والمناطق الساحلية، ومن ثم اعتزام مصر إلقاء الضوء خلال قمة تغير المناخ في شرم الشيخ على الدور الذي يمكن للمحيطات أن تلعبه في خفض الانبعاثات والمساهمة في بناء اقتصاديات مُنخفضة الكربون، بالإضافة إلى أهمية تعزيز جهود خفض الانبعاثات في قطاع النقل البحري والتي تساهم في تنفيذ أهداف اتفاق باريس لتغير المناخ”.

كما يتضمن برنامج زيارة السيسي إلى فرنسا عقد مباحثات قمة مع ماكرون، وذلك لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية التي تشهد طفرة نوعية خلال الأعوام الأخيرة، بما يحقق المصالح المشتركة للدولتين والشعبين ومواصلة المشاورات والتنسيق المتبادل حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

المصدر: “المصري اليوم”