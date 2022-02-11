العراق – أفاد مصدر أمني عراقي بأن قيادة العمليات المشتركة ستقوم بإعادة انفتاح “توزيع وانتشار” القطعات في قيادات بغداد وسومر وميسان.

وقال المصدر إن ” قيادة العمليات المشتركة ستقوم من خلال قيادات (بغداد، سومر، ميسان) بإعادة انفتاح (توزيع وانتشار) القطاعات فجر يوم 12 فبراير 2022، ضمن قواطع حدود مسؤولية القيادات انفاد”.

وأوضح أن “العملية تأتي لمنع حالات انتشار السلاح المنفلت وتهريب المخدرات وتطبيق النظام وحماية البنى التحتية لتامين الوضع الأمني ضمن قاطعي عمليات سومر وميسان”، مشيرا إلى أن “كافة الوحدات والتشكيلات تتخذ السياقات الصحيحة وتدابير الحيطة والحذر أثناء التنقل”.

المصدر: RT