ليبيا – التقى وزير الثقافة المكلف في حكومة تصريف الأعمال سلامة الغويل بعميد بلدية طرابلس المركز إبراهيم الخليفي وأعضاء المجلس البلدي.

بيان صحفي للوزارة طالعته صحيفة المرصد، أشار إلى أن اللقاء الذي شهد حضور المدير العام للهيئة العامة للمعارض أبو بكر قنونة تم فيه تبادل وجهات النظر حول الأنشطة الثقافية والمعرفية وبحث سبل التعاون بين الوزارة والبلدية والهيئة، فيما شدد الغويل على أهمية ومكانة العاصمة طرابلس.

وتابع الغويل: إن العاصمة طرابلس هي منارة للإشعاع والإبداع الثقافي في ليبيا والمنطقة بأسرها، ما يحتم حماية رأس المال الثقافي وإبراز التنوع الحضاري الذي تتميز به البلاد، فيما تم التوصل لاتفاق باستمرارية التنسيق والتواصل لإقامة المناشط والمعارض الثقافية المختلفة بالبلدية.