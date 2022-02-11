فيينا – انخفضت أسعار النفط، خلال تعاملات امس على الرغم من بيانات أمريكية أظهرت تراجعا غير متوقع في مخزونات الخام في الولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 09:59 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 0.16% إلى 89.52 دولار للبرميل. فيما انخفضت العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة 0.42% إلى 91.17 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة “بلومبرغ”.

وذكرت إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت بمقدار 4.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 4 فبراير الجاري، في حين كان المحللون يتوقعون زيادة قدرها 100 ألف برميل.

المصدر: RT + بلومبرغ