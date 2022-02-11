لبنان – انفجر اليوم الجمعة، صهريج محمل بالغاز على أحد الطرقات السريعة المزدحمة في لبنان، ما أدى إلى قطع حركة السير في المحلة.

وحسب المعلومات فإن الانفجار وقع على أوتوستراد زوق مكايل- صربا باتجاه الشمال، وقد سارعت إلى المكان عناصر مركز جونية في الدفاع المدني وتمكنت من إخماد الحريق.

وأعلن الدفاع المدني أنه “اخمد في تمام الساعة 12:45 من تاريخ اليوم حريقا شب داخل بيك أب محمل بصهريج يحتوي على مادة الغاز، ما أدى إلى انتشار النيران لتطال واجهات وشرفات مبنى مؤلف من ثلاث طبقات في الموقع بالإضافة إلى سيارة رباعية الدفع على اوتوستراد ذوق مكايل”.

وأكد أن “الانفجار لم يسفر عن وقوع أية إصابات بشرية وأن الأضرار اقتصرت على الماديات”.

المصدر: RT