ليبيا – قال عضو مجلس النواب جبريل اوحيدة إن ما حققه البرلمان أمس الخميس يؤكد أن ليبيا دخلت مرحلة التوافقات الكبرى التي تعتمد على مصالح الليبيين أنفسهم، وليس مصالح الجهات الإقليمية والدولية وما تريده من ليبيا.

اوحيدة وفي مداخلة له عبر برنامج “المسائية” الذي بث على قناة “الجزيرة” القطرية أضاف: “الدعوة لدعم حكومة فتحي باشاآغا وتمكين الخبراء الليبيين من إعادة صياغة مسودة الدستور ستقودنا إلى المصالحة الوطنية الشاملة بين جميع القوى والأطياف السياسية الليبية.

وشدد اوحيدة على أن هذا الاختراق الجديد يجب أن يقود إلى تجاوز خلافات وحروب الماضي والاعتراف بالمستقبل وحق الليبيين جميعهم في مستقبل مختلف.