ليبيا – أعلنت الشركة العامة للكهرباء الخميس سرقة 1850 متر من أسلاك كهرباء بمنطقتي مزدة والمرقب.

شركة الكهرباء أفادت عبر مكتبها الإعلامي أنها تعاني من تكرار ظاهرة سرقة أسلاك الكهرباء وبشكل شبه يومي من قبل مجموعة من اللصوص المجرمين الذين باعوا ضمائرهم ووجدانهم ووطنيتهم مقابل حفنة من الدنانير.

وأشارت إلى سرقة أسلاك ضغط عالي مسافة 150 مترًا على خط المعسكر من 66 مزدة مما تسبب في فقد التغذية على نحو 8 محولات بدائرة توزيع غريان، كما تم سرقة أسلاك ضغط عالي مسافة 1700 متر على خط الرقيو من 30 المستشفى، مما تسبب في فقد التغذية على نحو تسع محولات بإدارة توزيع المرقب.

وثمنت الشركة جهود فرق الصيانة المضنية لإصلاح ما أفسدته “النفوس المريضة”، مناشدةً الجهات الأمنية ببذل المزيد من الجهد لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لردع المخربين والحد من هذه الظواهر التي وصفتها بـ”المشينة” التي تسببت في قطع الكهرباء على الأحياء السكنية لساعات طويلة.