بلينكن: المزيد من القوات الروسية تصل حدود أوكرانيا والغزو قد ينطلق في أي لحظة

بلينكن: المزيد من القوات الروسية تصل حدود أوكرانيا والغزو قد ينطلق في أي لحظة

استراليا – أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن روسيا نشرت المزيد من القوات عند حدود أوكرانيا وقد تتدخل عسكريا في أراضيها “بأي لحظة”.

وصرح بلينكن اليوم الجمعة، أثناء مؤتمر صحفي مع نظرائه من أستراليا والهند واليابان في ملبورن الاسترالية، بأن واشنطن ترى “إشارات مقلقة للغاية للتصعيد الروسي، بما يشمل وصول المزيد من القوات إلى حدود أوكرانيا”.

وتابع: “كما سبق أن قلنا، نحن الآن في نافذة زمنية قد ينطلق فيها غزو بأي لحظة، ويشمل ذلك فترة انعقاد الألعاب الأولمبية”.

وأكد عميد الدبلوماسية الأمريكية أن واشنطن ستواصل خفض عدد موظفي سفارتها في كييف، وجدد الدعوة التي وجهتها إدارة الرئيس جو بايدن إلى جميع رعايا الولايات المتحدة المتواجدين في أوكرانيا إلى مغادرة البلاد فورا.

وحذر من أن التصعيد الحالي يهدد “المبادئ التي تشكل أساس الأمن والسلام والازدهار في العالم”، وشدد على أهمية التضامن و”بذل كافة الجهود الدبلوماسية الممكنة في مسعى لتفادي اندلاع نزاع وتجنب عدوان”، داعيا حلفاء واشنطن في الوقت نفسه إلى “تبني موقف حازم إذا استأنفت روسيا عدوانها”.

ونفت روسيا ومرارا وتكرارا وجود أي خطط لديها لمهاجمة أوكرانيا، مشددة على أن تحركات قواتها داخل حدودها لا تهدد أحدا وتندرج في الشأن الداخلي الروسي، وحملت الغرب المسؤولية عن تأجيج الهستيريا حول الموضوع.

وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قد دعا المسؤولين الغربيين ووسائل الإعلام إلى الكف عن نشر الذعر بشأن “الغزو الروسي” المحتمل، محذرا من أن هذه التصريحات “غير المدروسة” تضر باقتصاد بلده.

المصدر: CNN