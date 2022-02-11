موسكو – صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن كازاخستان وقعت في يناير الماضي ضحية عصابات دولية، جاء ذلك في مستهل مباحثاته في موسكو مع رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف .

وخاطب الرئيس الروسي نظيره الكازاخستاني مع بدء محادثاتهما في الكرملين قائلا: “هذا أول لقاء لنا بعد أحداث يناير، حين وقعت كازاخستان من دون أي مبالغة ضحية لبعض العصابات الدولية التي استغلت الوضع الصعب داخل البلاد”.

وقال بوتين بهذه المناسبة أيضا: “التقينا بكم قبل حلول العام الجديد، ولم يكن هناك ما ينذر بتطور مثل هذه الأحداث”، مضيفا قوله إن “كازاخستان تقف على قدميها بثبات بفضل جهود السلطات”.

المصدر: تاس