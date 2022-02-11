ليبيا – سلطت 3 تقارير تحليلية نشرتها وكالات أنباء “أسوشييتد برس” الأسترالية و”رويترز” و”فرانس برس” الضوء على تطورات المشهد السياسي العام في ليبيا.

التقارير التي تابعتها وترجمتها صحيفة المرصد، أكدت أن خطوة مجلس النواب بتكليف فتحي باشاآغا بتشكيل حكومة جديدة عوضًا عن حكومة تصريف الأعمال برئاسة عبد الحميد الدبيبة تمثل فرصة سانحة لتعميق الانقسامات في ليبيا لرفض الأخير التنحي عن السلطة.

وأضافت التقارير: إن مجلس النواب ساع إلى السيطرة على المستقبل السياسي للبلاد بعد انهيار إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في الـ24 من ديسمبر الماضي. مبينة أن مسألة تسبب الأزمة السياسية الحالية في مواجهات بين الجماعات المسلحة العديدة في العاصمة طرابلس لم تتضح بعد.

ونقلت التقارير عن خبراء في السياسة انقسامهم بشأن تسبب هذه الأزمة بعودة القتال قريبًا في العاصمة طرابلس، فبعضهم يؤيد هذه الفرضية والآخر ينفيها في وقت انتقد جانب من المراقبين تكليف باشاآغا بتشكيل الحكومة في ظل وجود الدبيبة في المشهد السياسي الحالي.

ووفقا لـ”أماندا كادليك” العضو السابق بفريق الخبراء الأممي بشأن ليبيا، فإن الدبيبة يرفض التنحي ما يعني احتمال حدوث صراع بالعاصمة طرابلس وخارجها وقد يصبح الحال شنيعًا للغاية، لأن للرافض وباشاآغا صلات عميقة في غرب البلاد ما يبين أن الميليشيات ستتحرك مع من ترى أنه يمتلك السلطة.

وأضافت “كادليك” أن الميليشيات المسلحة في العاصمة طرابلس قد تتبع نهج الانتظار والترقب والتنقل بين التحالف هو جزء من كتاب قواعد اللعبة في ليبيا، فيما أفاد “بيتر ميليت” سفير بريطانيا السابق في البلاد أن الانقسام الرئيسي الآن هو بين الشعب الليبي الذي يريد الانتخابات والنخبة السياسية الرافضة لذلك.

واتهم “ميليت” الكثير من أعضاء مجلس النواب بالسعي إلى التمسك بالوظائف والامتيازات، بدلًا من السماح بعملية سلسة تؤدي الى انتخابات وأن هذا يبدو قرارا اتخذ لحرمان الناس من حق التصويت من خلال تأخيره أكثر والتسبب في عدم استقرار محتمل في العاصمة طرابلس.

بدوره قال عضو مركز علوم التأسيس والسياسة البحثي الألماني “ولفرام لاتشر”: “ستكون ليبيا مرة أخرى في خانة النسيان من دون حتى عملية واضحة للمضي قدمًا، وعلى كلا الجانبين، فإن النية الواضحة للاستيلاء على السلطة أو الحفاظ عليها شفافة للغاية”.

ترجمة المرصد – خاص