ليبيا – أكد تقرير تحليلي نشره “المعهد الأسترالي للشؤون الدولية” إن تأجيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية لوقت لاحق قد يكون خيارًا يصب في صالح ليبيا.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، أشار إلى أن هذا التأجيل ليس مفاجئًا، وأتى لوجود تحديات عديدة تواجهها ليبيا بعد أن شاب الاستحقاقات الانتخابية خلافات حول شرعيتها وأهلية بعض المرشحين والقواعد الأساسية التي تحكم سلوكهم ما يعني إن هذا الخيار جيد في مثل هذه البيئة.

وتطرق التقرير إلى انتخابات العام 2012 التي لم تجلب الاستقرار السياسي للبلاد، رغم مشاركة 60% من المؤهلين للتصويت فيها بعد أن أخفقت الطبقة السياسية في البلاد في الاتفاق على رؤية وطنية، إلا أن استمرار التخلي عن الاستحقاقات الانتخابية يمثل انتكاسة كبرى لجهود الأمم المتحدة.

وأضاف التقرير: إن الانتخابات ليست الدواء الشافي للمجتمعات التي تواجه الانهيار المدني ومنها ليبيا التي تعاني من قصر نظر الطبقة السياسية فيما تتدخل بعض الدول سلبًا في الشؤون الليبية، من خلال تقديم الاسلحة للميليشيات المسلحة ما خلق حالة تفتقر فيها الحكومة إلى القدرة على توفير الأمن لمواطنيها.

وتابع التقرير: إن خضوع العاصمة طرابلس لسيطرة العديد من هذه الميليشيات المسلحة جيدًا حتم على أي حكومة أن تتفاوض معها بشأن القرارات السياسية الرئيسية، في وقت تاني فيه ليبيا من استشراء ظاهرة الهجرة غير الشرعية وتحولها لمكان لاحتجاز المهاجرين غير الشرعيين.

وبين التقرير أن هناك حافزًا ضئيلًا بالنسبة للسياسيين لتقديم تنازلات بحثًا عن هيكل دائم للبلاد، فالقوى السياسية لا تملك الرغبة في تغيير نهجها في وقت تتفق فيه القوى الكبرى على أن التفاوض هو الحل للفوضى السائدة حاليًا في ليبيا.

ترجمة المرصد – خاص