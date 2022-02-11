فرنسا – يجتمع قادة عالميون على الساحل الأطلسي بفرنسا اليوم الجمعة لمناقشة جهود حماية محيطات الكوكب من تهديدات مثل الصيد الجائر والتلوث البلاستيكي، وإيجاد طرق أكثر عدلا لإدارة البحار.

وتأتي قمة “محيط واحد” “وان أوشين” في الوقت الذي تحقق فيه السلطات الأوروبية في مكب ضخم للأسماك في خليج بسكاي والذي يصفه نشطاء البيئة بأنه “مثال على الانتهاكات التي ترتكبها سفن الصيد الضخمة التي تعطل النظم البيئية تحت سطح البحر”.

واستهل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون القمة التي تستمر ثلاثة أيام في مدينة بريست الساحلية بدعم من الأمم المتحدة.

وقال ماكرون في كلمته الافتتاحية: “اليوم سنقوم بالتزامات … أنا مقتنع بأنهم سيساعدون في تقوية الإجراءات المفيدة”.

ويحضر الحدث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي ستستضيف بلاده قمة المناخ السنوية للأمم المتحدة هذا العام، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والمبعوث الأمريكي الخاص للمناخ جون كيري والعديد من القادة الأفارقة والأوروبيين الآخرين، ومن المقرر أن يشارك آخرون عبر رسائل الفيديو.

وقال كيري إن “الضرورة الملحة للمحنة التي نجد أنفسنا فيها جميعا تستحق الاهتمام”.

وأضاف: “هناك عمليات غير عادية وواسعة النطاق تجري كل يوم في البحر ولا يمكن تمييزها عن المؤسسات الإجرامية الكبرى على الأرض. إنهم يستخدمون ممارسات مروعة للعمل وغسيل الأموال والاحتيال لتدمير جهود الصيادين الجيدة الناس حول العالم الذين يحاولون العيش وفقا للقواعد”.

وتابع كيري أن مصايد الأسماك غير المشروعة “تستنزف مخزون الأسماك في العالم، وتجر حرفيا الشباك التي حظرناها منذ عدة سنوات وتتخلص من ثلثي ما يصطادون، نحن ننشئ مناطق بحرية محمية، لكننا لا نطبقها”.

المصدر: “أسوشيتد برس”