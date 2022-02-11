إنجلترا – أعلن الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول، عن تشكيل فريقه الأساسية لمواجهة ضيفه ليستر سيتي، اليوم الخميس، ضمن الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويتواجد النجم المصري محمد صلاح على مقاعد بدلاء ليفربول في مباراة اليوم، عقب عودته من المشاركة مع منتخب “الفراعنة” في كأس الأمم الإفريقية.

– تشكيلة ليفربول الأساسية: “أليسون، ترينت أرنولد، ماتيب، فان دايك، روبرتسون، فابينيو، جونز، تياغو، دياز، غوتا وفيرمينو”.

ويتواجد على مقاعد بدلاء ليفربول بالإضافة لصلاح كل من: “كيلير، كوناتي، ميلنر، تسيميكاس، أوكسليد تشامبرلين، مينامينو، كيتا وإيليوت”.

– تشكيلة ليستر سيتي: “شمايكل، جاستين، أمارتي، نديدي، توماس، ألبرايتون، هال، سوماري، ماديسون، لوكمان وداكا”.

ويحتل ليفربول مركز الوصافة برصيد 48 نقطة متأخرا عن المتصدر مانشستر سيتي بفارق 12 نقطة، فيما يتواجد ليستر سيتي في المركز الـ12 برصيد 26 نقطة على جدول ترتيب فرق “البريميرليغ”.

المصدر: RT