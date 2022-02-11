ليبيا- كشفت وزارة الداخلية بحكومة تصريف الأعمال عن تمكن أعضاء جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في مصراتة من ضبط كمية من المخدرات.

بيان صحفي صادر عن الوزارة اطلعت عليه صحيفة المرصد، أشار إلى أن ما تم ضبطه هو أكثر من 47 ألفًا من الأقراض المخدرة و30 كيلو غرامًا من الحشيش، بعد ورود بلاغ مفاده وجود شخص قام بجلبها عن طريق أحد مداخل المدينة باستخدام مركبته الآلية نوع “داوو لانوس” من دون لوحات معدنية.

وأضاف البيان أنه تم بعد جمع المعلومات والتحريات اللازمة ضبط المركبة المذكورة بمنطقة زريق، بالتعاون مع إدارة المهام الخاصة بالإدارة العامة للعمليات الأمنية وفيها الكمية المذكورة، ليصار إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، لكن ما زال البحث جاريًا عن الشخص المطلوب.