الصين – نشرت بعض وسائل التواصل الاجتماعي لقطات تظهر فيها غواصة صينية جديدة لم يتمكن الخبراء من تحديد نوعها بعد.

وحول الموضوع قال موقع China Times “احتار الخبراء حول ماهية الغواصة الجديدة التي تعمل بالديزل والكهرباء التي رصدتها بعض عدسات المراقبين المحليين.. يتفق معظمهم على أنها غواصة صغيرة مخصصة للتصدير”.

وأشار الخبراء إلى “أن الغواصة الجديدة التي رصدت في مقاطع الفيديو لا يتجاوز طولها الـ 50 مترا، أي أنها أصغر من غواصات Type-039 التي يبلغ طولها 76 م، كما أن بدن الغواصة المرصودة أحادي الهيكل، بينما غواصات Type-039 تمتلك هيكلا مزدوجا”.

ولم تعلق الشركة الصينية لبناء السفن على الصور والفيديوهات التي ظهرت للغواصة المذكورة، ولم تؤكد ارتباطها بعملية إنتاجها.

ويفترح بعض الخبراء “أن الغواصة الجديدة قد تكون من فئة غواصات S600 التي كشفت الصين عنها في معرض الدفاع والأمن في بانكوك عام 2017، إذ أنها تشبهها من حيث الشكل، ومن حيث طول الهيكل.

وكانت الصين قد أعلنت أن غواصات S600 المعدة للتصدير ستتمتع بهياكل بطول 50 م تقريبا، ومقدار إزاحة للمياه 600 طن، كما ستعمل بالديزل والكهرباء، وقد تصدر لبلدان مثل باكستان وميانمار وتايلاند.

المصدر: سلاح روسيا