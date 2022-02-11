ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 محمد معزب إن الوضع عقب تكليف فتحي باشاآغا بتشكيل حكومة جديدة لن يختلف كثيرًا بتغيير من هم على رأس السلطة التنفيذية، خاصة في ظل تعقد وتشابك المشهد الداخلي والخارجي.

معزب وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” الروسية أمس الخميس أضاف: “سلبيات الخطوة تتمثل في تأجيل الانتخابات والاستفتاء على مشروع الدستور وتوحيد المؤسسات، وخاصة الأمنية والعسكرية”، موضحًا أن بعض التشكيلات المسلحة التي لا يستهان بها، تتوجس من وصول باشاغا للحكم، وأنهم يتحفظون على عملية دمجهم في مؤسسات الدولة الرسمية.