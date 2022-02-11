من هو رجل الأعمال الإسرائيلي “المستهدف إيرانيا” في تركيا وما الهدف من محاولة اغتياله؟

من هو رجل الأعمال الإسرائيلي “المستهدف إيرانيا” في تركيا وما الهدف من محاولة اغتياله؟

تركيا – كشفت وسائل إعلام بعض التفاصيل عن رجل الأعمال الإسرائيلي-التركي يائير غيلر الذي أفادت تقارير صحفية اليوم الجمعة بأن الاستخبارات التركية أحبطت مخططا إيرانيا لاغتياله في اسطنبول.

وأكدت صحيفة “صباح” التركية أن غيلر (75 عاما) المقيم في اسطنبول يملك شركة CNC Advanced Technology and Engineering المتخصصة في إنتاج تكنولوجيات فضائية جوية وبرمجيات وأجهزة تستخدم تكنولوجيات التحكم الرقمي باستخدام الحاسوب (CNC).

وذكرت الصحيفة أن جهاز الاستخبارات الوطنية التركي و”الموساد” الإسرائيلي خلصا إلى استنتاج مفاده أن هناك هدفان وراء مخطط الاغتيال المزعوم، أحدهما الحيلولة دون تحسن العلاقات بين تركيا وإسرائيل والثاني هو الانتقام لاغتيال العالم النووي الإيراني البارز محسن فخري زاده.

ولم توضح التقارير الإعلامية ما إذا كان هناك أي علاقة بين غيلر واغتيال فخري زاده الذي قتل قرب طهران في نوفمبر 2020 باستخدام رشاش متحكم فيه عن بعد.

ووفقا لـ”ًصباح”، اعتقلت السلطات التركية ثمانية من أفراد خلية الاغتيال الإيرانية المزعومة، بينما نقل غيلر إلى منزل آمن ويعمل “الموساد” على توفير حراسة له.

ولفتت الصحيفة إلى أن الخارجية الإسرائيلية على خلفية الحادث عرضت على غيلر الانتقال إلى تل أبيب، لكن رجل الأعمال رفض هذه الدعوة.

المصدر: “صباح”