غزة – ألقت طائرة إسرائيلية مُسيّرة، عددًا من قنابل الغاز المسيل للدموع، صباح الجمعة، شرقي مدينة غزة.

وأفاد مصدر أمني فلسطيني، لمراسل وكالة الأناضول، أن طائرة مُسيّرة إسرائيلية، ألقت قنابل غاز مسيل للدموع، صوب صيادي عصافير، كانوا على بُعد عشرات الأمتار من السياج الأمني، شرقي مدينة غزة (شمال قطاع غزة).

ونوّه المصدر إلى أن الصيادين، انسحبوا من المنطقة.

من ناحية أخرى، أطلقت زوارق إسرائيلية، النار صوب مراكب صيد أسماك فلسطينية، كانت تعمل قبالة شمالي قطاع غزة.

ولم تعلن وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، وقوع إصابات جراء الحادثين السابقين.

الأناضول