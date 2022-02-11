بكين – حصلت البطلة الروسية للتزحلق الفني على الجليد، كاميلا فالييفا، على الضوء الأخضر لمواصلة المنافسة في فعاليات النسخة الـ24 لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية، المقامة حاليا في الصين.

وتوجت روسيا بالميدالية الذهبية للفريق بمشاركة كاميلا فالييفا في فئة فردي السيدات، ولكن اللجنة الأولمبية الدولية ذكرت يوم الأربعاء الماضي، أن حفل توزيع الميداليات للتزلج الفني على الجليد للفرق في أولمبياد “بكين 2022” تم تأجيله بسبب مشكلة قانونية.

وقال الاتحاد الدولي للتزلج: “نشأ موقف أمس في وقت قصير، وهو ما يتطلب استشارة قانونية مع اللجنة الأولمبية الدولية”.

وأكدت وكالة الاختبارات الدولية (ITA) العثور على عقار “تريميتازيدين” المحظور في عينة واحدة لكاميلا فالييفا أخذتها وكالة “روسادا” في 25 ديسمبر 2021.

بينما قالت اللجنة الأولمبية الروسية إنها تتخذ جميع الإجراءات للاحتفاظ بالميدالية الذهبية للمتزلجين الروس في بطولة الفرق ضمن دورة الألعاب الأولمبية، وذلك وفقا لوكالة “نوفوستي” نقلا عن بيان صحفي للجنة.

وأشار البيان إلى أن نتيجة اختبارات كاميلا فالييفا جاءت سلبية قبل وبعد 25 ديسمبر 2021، بما في ذلك في بكين.

يذكر أنه في 25 ديسمبر 2021، تم أخذ عينة من كاميلا فالييفا خلال بطولة روسيا للتزحلق على الجليد في مدينة بطرسبورغ ، وتم العثور على مادة “تريميتازيدين” المحظورة، ما دفع الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات “روسادا” لاستبعاد الرياضية مؤقتا.

وطعنت كاميلا فالييفا قرار إيقافها مؤقتا أمام اللجنة التأديبية لمكافحة المنشطات “روسادا” يوم 9 فبراير 2022، وعقدت جلسة استماع في نفس اليوم، وقررت الوكالة إلغاء عقوبة الإيقاف المؤقت للرياضية، مما سمح لها بمواصلة المشاركة في الألعاب الأولمبية “بكين 2022”.

ووفقا للقانون العالمي لمكافحة المنشطات، يحق للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات “وادا” والاتحاد الدولي للتزلج “ISU” والوكالة الروسية لمكافحة المنشطات “روسادا” واللجنة الأولمبية الدولية استئناف قرار رفع التعليق المؤقت أمام محكمة التحكيم الرياضة “كاس”: ستمارس اللجنة الأولمبية الدولية حقها في الاستئناف، حيث أن القرار مطلوب قبل المنافسة التالية التي يجب أن يشارك فيها اللاعب (التزحلق لفئة فردي للسيدات، يوم 15 فبراير 2022)، حسميا ورد في رسالة للوكالة.

المصدر: وكالة “نوفوستي”