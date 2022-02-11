تركيا – أفادت وسائل إعلام بأن المخابرات التركية أحبطت مخططا إيرانيا لاغتيال رجل أعمال إسرائيلي في اسطنبول.

ووفقا لتقارير إعلامية تركية وردت اليوم الجمعة، اعتقل جهاز الاستخبارات الوطنية التركية ثمانية من أفراد خلية مكونة من تسعة أفراد، بينهم إيرانيون وأتراك، أرسلت لاغتيال رجل الأعمال يائير غيلر، وهو يحمل الجنسية الإسرائيلية والتركية المزدوجة ويقيم في اسطنبول.

ويملك غيلر شركة هندسة تتخصص في التكنولوجيات الفضائية الجوية.

وذكرت صحيفة “صباح” التركية أن الاستخبارات أحبطت محاولة اغتيال رجل الأعمال هذا مؤخرا “في آخر لحظة”، مشيرة إلى أن أفراد الخلية الإيرانية تابعوا تنقلات غيلر منذ مغادرته منزله، بينما تابعتهم الاستخبارات.

وأكدت الصحيفة أن الاستخبارات نقلت غيلر إلى منزل آمن وألقت القبض على أفراد الخلية.

وذكرت الصحيفة أن العضو الأخير في الخلية الذي لم يعتقل هو رئيسها، وهو ضابط في الاستخبارات الإيرانية كان يشرف على أنشطتها من خارج البلاد.

وأشارت الصحيفة إلى أن جهاز الاستخبارات الوطني التركي، بعد تلقيه بيانات عن المخطط الإيراني المزعوم لاغتيال غيلر، أبلغ جهاز الاستخبارات الإسرائيلي “الموساد” بهذا الشأن، مضيفة أن ممثلين عن الجهازين، خلال اجتماع سري عقد في أنقرة، خلصوا إلى أن المخطط يستهدف الحيلولة دون تحسن العلاقات بين تركيا وإسرائيل والانتقام لاغتيال العالم النووي الإيراني البارز محسن فخري زاده الذي قتل قرب طهران في نوفمبر 2020 باستخدام رشاش متحكم فيه عن بعد.

ووفقا لبيانات الصحيفة، سمحت السلطات التركية لـ”الموساد” بتوفير حراسة لرجل الأعمال بعد إحباط المخطط.

ولفتت الصحيفة إلى أن الخارجية الإسرائيلية على خلفية الحادث عرضت على غيلر الانتقال إلى تل أبيب، لكن رجل الأعمال رفض هذه الدعوة.

ويأتي ذلك على خلفية بوادر تحسن العلاقات بين تركيا وإسرائيل، وسط توقعات بزيارة الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتصوغ إلى أنقرة الشهر القادم.

المصدر: “صباح”