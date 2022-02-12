أولمبياد “بكين 2022”.. تعرف على ترتيب جدول الميداليات بعد سابع أيام المنافسات

أولمبياد “بكين 2022”.. تعرف على ترتيب جدول الميداليات بعد سابع أيام المنافسات

بكين – واصل المنتخب الألماني صدارته لجدول ترتيب ميداليات النسخة الـ24 من الألعاب الأولمبية الشتوية “بكين 2022″، التي تستضيفها الصين من الـ4 ولغاية الـ20 من فبراير الجاري.

وأضافت ألمانيا إلى رصيدها اليوم ميداليتين ملونتين، واحدة ذهبية والأخرى فضية.

وحصد البطل الروسي ألكسندر بولشونوف ميداليته الشخصية الثانية والـ12 لبلاده في الأولمبياد الحالي، عندما توج اليوم بالميدالية الفضية في سباق 15 كم للتزلج على الثلج.

وكان بولشونوف قد منح أول ميدالية ذهبية لبلاده في الألعاب الأولمبية الشتوية الحالية، بفوزه بالمركز الأول في مسابقة السكياتلون لمسافة 30 كم (15+15).

ترتيب جدول الميداليات بعد منافسات اليوم السابع من أولمبياد بكين:

1- ألمانيا (7 ذهبية و4 فضية)

2- النرويج (6 ذهبية و3 فضية و5 برونزية)

3- هولندا (5 ذهبية و4 فضية وبرونزية)

4- السويد (5 ذهبية وفضيتان وبرونزيتان)

5- النمسا (4 ذهبية و6 فضية و4 برونزية)

6- الولايات المتحدة (4 ذهبية و5 فضية وبرونزية)

7- الصين (3 ذهبية و3 فضية وبرونزية)

8- روسيا (ميداليتان ذهبيتان، 4 فضية و6 برونزية).

الجدول كاملا:

المصدر: olympics.com