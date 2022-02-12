أول تعليق من مدربة فالييفا على قضية المنشطات مع البطلة الروسية

أول تعليق من مدربة فالييفا على قضية المنشطات مع البطلة الروسية

بكين – علقت المدربة إيتيري توتبيريدزي على الاتهامات التي تواجهها البطلة الأولمبية الروسية كاميلا فالييفا والمشاركة في النسخة الـ24 لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية “بكين 2022”.

وقالت المدربة الروسية في أول تعليق لها على مزاعم تعاطي المنشطات، إنه لا تساورها أي شكوك حول براءة المتزلجة على الجليد كاميلا فالييفا.

وشددت على أن الاتحاد الروسي للتزلج الفني لن يتخلى عن اللاعبة وسيواصل حمايتها.

وأوضحت توتبيريدزي أنها لا تفهم سبب السماح لفالييفا بالمشاركة في الألعاب الأولمبية في بكين إذا كان اختبار المنشطات الذي أجرته في 25 ديسمبر 2021 مشكوكا فيه.

واعتبرت توتبيريدزي أن الموقف قد يكون مصادفة أو إجراء مخطط له.

وتستعد فالييفا لخوض منافسات فردي السيدات في التزحلق الفني على الجليد في الـ15 من فبراير بالبرنامج القصير قبل أن تدخل منافسات البرنامج الاختياري بعدها بيومين.

وكانت اللجنة الأولمبية الدولية قد ذكرت منذ يومين، أن حفل توزيع الميداليات للتزلج الفني على الجليد للفرق في أولمبياد “بكين 2022” تم تأجيله بسبب مشكلة قانونية.

بينما قالت اللجنة الأولمبية الروسية إنها تتخذ جميع الإجراءات للاحتفاظ بالميدالية الذهبية للمتزلجين الروس في بطولة الفرق ضمن دورة الألعاب الأولمبية، وذلك وفقا لوكالة “نوفوستي” نقلا عن بيان صحفي للجنة.

وأشار البيان إلى أن نتيجة اختبارات كاميلا فالييفا جاءت سلبية قبل وبعد 25 ديسمبر 2021، بما في ذلك في بكين.

يذكر أنه في 25 ديسمبر 2021، تم أخذ عينة من كاميلا فالييفا خلال بطولة روسيا للتزحلق على الجليد في مدينة بطرسبورغ ، وتم العثور على مادة “تريميتازيدين” المحظورة، ما دفع الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات “روسادا” لاستبعاد الرياضية مؤقتا.

وطعنت كاميلا فالييفا قرار إيقافها مؤقتا أمام اللجنة التأديبية لمكافحة المنشطات “روسادا” يوم 9 فبراير 2022، وعقدت جلسة استماع في نفس اليوم، وقررت الوكالة إلغاء عقوبة الإيقاف المؤقت للرياضية، مما سمح لها بمواصلة المشاركة في الألعاب الأولمبية “بكين 2022”.

وفي وقت لاحق، أكدت الخدمة الصحفية للاتحاد الدولي للتزلج (ISU) أنه سيمارس حقه في الاستئناف أمام محكمة التحكيم الرياضية (كاس) على قرار الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات “روسادا” الصادر يوم 9 فبراير، ومطالبة الكاس بإعادة التعليق المؤقت”.

المصدر: وكالة “تاس” الروسية