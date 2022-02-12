اليمن – أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، عن بدء تنفيذ عملية عسكرية بصنعاء، لافتا إلى أن هذه العملية تأتي “استجابة للتهديدات”.

وطلب التحالف العربي من المدنيين عدم الاقتراب من المواقع المستهدفة.

وكان التحالف قد أعلن أمس الجمعة عن تنفيذ 16 عملية استهداف ضد جماعة الحوثيين في مدينتي حجة وصعدة باليمن خلال 24 ساعة الماضية.

وتقود السعودية منذ مارس 2015 التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الموالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، والتي تحارب قوات الحوثيين، الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء منذ العام 2014.

المصدر: “واس”