أبوظبي – تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة اليوم السبت نحو العاصمة الإماراتية أبو ظبي التي تحتضن المباراة المنتظرة بين تشيلسي الإنجليزي وبالميراس البرازيلي في نهائي كأس العالم للأندية.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 19:30 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة على ملعب “محمد بن زايد” بنادي الجزيرة.

وسيبدأ الألماني توماس توخيل مدرب تشيلسي بالتشكيلة الأساسية التالية لفريقه في مواجهة أبطال أمريكا الجنوبية:

“ميندي، كريستينسين، تياغو سيلفا، روديغر، أزبيليكويتا (الكابتن)، كانتي، كوفاسيتش، هيدسون أودوي، ماونت، لوكاكو وهافيرتز”.

فيما سيبدأ البرتغالي آبيل فيريرا مدرب بالميراس بالتشكيلة الأساسية التالية في مواجهة أبطال أوروبا.

ويتطلع تشيلسي إلى التتويج باللقب للمرة الأولى في تاريخه، بعدما خسر النهائي في عام 2012 أمام كورينثيانز البرازيلي بهدف دون مقابل.

كما يستهدف بالميراس هو الآخر في مشاركته الثانية التتويج باللقب للمرة الأولى في تاريخه، بعدما حل رابعا في نسخة العام الماضي بعد خسارته أمام الأهلي المصري بركلات الترجيح.

وتأهل تشيلسي إلى النهائي بعد التغلب على الهلال السعودي بطل آسيا بهدف دون مقابل، فيما تفوق بالميراس على الأهلي بطل إفريقيا بهدفين نظيفين.

يذكر أن الأهلي المصري أحرز المركز الثالث في البطولة بعد فوزه على الهلال السعودي برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما في وقت سابق اليوم على ملعب “آل نهيان” بنادي الوحدة في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

المصدر: RT