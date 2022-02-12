ليبيا – توقع المحلل السياسي محمد الرعيش أن يوقظ الصراع الحكومي الحالي بين فتحي باشاغا وعبد الحميد الدبيبة، الخلافات بين التيارين العسكريين المتنافسين في منطقة الغرب والذي يصطف كل واحد منهما وراء أحد الطرفين.

الرعيش قال في تصريح لموقع” العربية.نت” إن الأوضاع في ليبيا تتجه إلى سيناريوهين اثنين، إمّا اندلاع مواجهة مسلّحة بين القوات بمصراتة وطرابلس، أو تسلم وتسليم السلطة بين الرجلين بشكل سلمي، مشيرا إلى وجود مشاورات في هذا السياق بين المكونات الاجتماعية والسياسية والعسكرية بمدينة مصراتة.

ولفت إلى أن الموقف الدولي بشأن هذه الخطوة سيكون حاسما في الساعات القادمة، وسيحمل العديد من المتغيّرات، كما سيرجح كفّة أحد الطرفين.