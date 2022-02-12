روسيا – سيواجه الروسي حبيب نورمحمدوف، البطل السابق لاتحاد UFC للفنون القتالية المختلطة MMA، المقاتل الأمريكي ماكس هولواي في لعبة LegionFarm في عالم “ميتافيرس” الافتراضي.

وستقام المواجهة اليوم السبت عند الساعة الثامنة بتوقيت موسكو، وسيجري البث المباشر المجاني للحدث على منصة Twitch، وسيعلق على الحدث كل من إسلام ماخاتشيف ودانييل كورمير.

بالإضافة إلى ذلك، سيتمكن أي شخص يشتري رمزا واحدا على الأقل من LegionFarm NFT “إن إف تي” (رموز غير قابلة للاستبدال) من التقاط صورة افتراضية مع البطل الروسي حبيب.

وروج حبيب لـ LegionFarm عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى إثر ذلك باعت “ميتفايرس” ما قيمته 3.3 مليون دولار من NFTs خلال 5 أيام.

NFT هي شهادة رقمية تمنح الحق في امتلاك منتج رقمي فريد.

ويشير مصطلح “ميتفايرس” إلى مساحة افتراضية مشتركة يتفاعل فيها المستخدمون مع بعضهم البعض من خلال الصور الرمزية الرقمية ويختبرون عالم الواقع الافتراضي (VR).

ونمت شعبية مثل هذه المنصات خلال السنوات الأخيرة حيث قام الناس بتغيير طبيعة أنشطتهم عبر الإنترنت وسط الجائحة.

المصدر: RT