ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 علي السويح إن عبد الحميد الدبيبة ضيع فرصة كبيرة لتسجيل اسمه في تاريخ ليبيا وترك بصمة تتكلم بها الأجيال القادمة، ونسي الاستحقاقات المهمة التي كان يجب أن يقوم بها وتوسع في صرف الأموال دون النظر لإيرادات الدولة ودون ملاحظتها على الأرض.

السويح وفي تصريحات خاصة لموقع “عربي21” القطري أضاف: “للأسف الفساد طال حكومته دون أن يكون حازمًا في مكافحته، وبخصوص خطابه فقد جاء متأخرًا جدًا، وأمس حضر عدد كبير من النواب جلسة التصويت على التعديل الدستوري ثم رئيس الحكومة الجديد حسب الاتفاق مع مجلس الدولة لذا يعتبر باشاآغا رئيسًا للوزراء ونرجو أن يستفيد من أخطاء الذين سبقوه”.