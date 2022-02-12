ليبيا – قال عضو مجلس النواب محمد العباني إن هذه هي الحكومة الثانية التي يعينها مجلس النواب منذ عام 2014، ليسدل بذلك الستار على الانتخابات على أساس خارطة الطريق المنبثقة عن تفاهمات تونس وجنيف وبقاء المجلس الرئاسي.

العباني أشار في تصريح لموقع “الجزيرة نت” إلى أن مجلس النواب سعى إلى الإتيان بحكومة جديدة والإبقاء على المجلس الرئاسي وجعله كيانا ماديا شريكا في اختيار الحكومة، متنازلا بذلك عن كونه السلطة العليا في البلاد، وفقا لأحكام الإعلان الدستوري الصادر عام 2011.

وأفاد بأن التقارب في وجهات النظر بين مجلس النواب والكيانات الأخرى يعمل على خلق بيئة مواتية تمكن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات من إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في جو يسوده الهدوء والتوافق.

ورأى أن خطوة مجلس النواب في إقرار خارطة الطريق هو أقرب إلى التهاون بالتفريط في سلطته لإرضاء التيار الإسلامي، مشددًا على أن هذه الخطوة تعني إبعاد موعد الانتخابات والدخول في مرحلة انتقالية جديدة.

واعتبر أن خلق التوتر ووضع العراقيل ينعكس سلبًا على فرصة إجراء الانتخابات، وقد يجعل من إجرائها أمرًا غير ممكن.