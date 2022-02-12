ليبيا – قال فتحي المريمي المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب إن الليبيين يحتاجون لإعادة ترتيب بيتهم الداخلي والاستعداد للاستحقاقات الدستورية والانتخابية، مؤكدًا أن حكومة فتحي باشاآغا صارت أمرًا واقعًا.

المريمي وخلال مشاركته في برنامج “المسائية” الذي بث على” الجزيرة مباشر” الخميس أضاف: “نحتاج لمصالحة وطنية شاملة للخروج من حالة الاحتراب السياسي الذي عاشته ليبيا على مدى أكثر من 11 سنة”.

وأكد المريمي أن المؤسسات السياسية الكبرى في ليبيا والمكونات السياسية والحزبية أيدت قرار مجلس النواب المنعقد في طبرق، والمتعلق بانتخاب رئيس الحكومة الجديد فتحي باشاآغا رئيسًا للحكومة الجديدة، وأن الموضوع صار منتهيًا.

وتابع قائلًا: “ترشيح باشاآغا لرئاسة الحكومة الجديدة تم بناء على إرادة لبيبة شاملة، وبتوافق حقيقي بين مكونات البرلمان”.

وطالب المريمي رئيس الحكومة السابقة عبد الحميد الدبيبة بالانصياع لإرادة الوطن، وتسليم السلطة لفتحي باشاآغا إن كان يهمه مصلحة ليبيا.

وأردف: “لا بد من احترام إرادة الشعب الليبي ونوابه، وهذا موضوع داخلي لا علاقة لها بما تراه الأمم المتحدة”.

وواصل المريمي حديثه: “الجميع صوّت لانتخاب باشاآغا الذي سيشرع قريبًا في تقديم تشكيلته الحكومية، وعرض برنامجه أمام البرلمان على أن تمنح التزكية لاحقًا”.

وأشار إلى أن قرار مجلس النواب وضع حدًا للانقسام بين الشرق والغرب، وأن حكومة باشاآغا ستكون حكومة الليبيين جميعهم دون استثناء.

وشدد على أن من مهام الحكومة الجديدة تحقيق المصالحة عبر القنوات الممكنة جميعها، سواء تعلّق الأمر بمؤسسات الدولة أو القبائل.

المريمي أوضح أن مسودة الدستور التي ستعتمدها لجنة صياغة الدستور ستكون من مهامها البحث عن حلول عملية للقضايا الخلافية في مسودة الدستور السابق.