ليبيا – قال أحد أعضاء اللجنة العسكرية (5+5) العميد مختار النقاصة إن اللجان والفرق الفنية لتنفيذ خطة إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية جاهزة.

النقاصة وفي تصريحات خاصة لوكالة “أخبار ليبيا 24″، أوضح أن حسم ملف المرتزقة يحتاج إلى قرار سياسي للبدء فيه، لافتًا إلى أن اجتماع “5+5” أمس الأول يعتبر أول اجتماع بحضور المراقبين الدوليين، والأمور تسير كما ينبغي، على حد تعبيره.

وأضاف أنه تم بحث فتح طريق بوقرين- الجفرة، وسيتم تحديد موعد فتحها سيكون خلال الاجتماع القادم. كما تم إبلاغ غرف العمليات للطرفين.

وأشار النقاصة إلى أنه تمت مناقشة ملف المحتجزين، حيث تمت العديد من عمليات التبادل، مردفًا: “لكننا نواجه مشكلة كبيرة وحقيقية في ملف المفقودين والمغيبين قسرًا، وغياب المعلومات الكافية عنهم”.

النقاصة اختتم بالقول: “ملف المفقودين عانينا منه في الماضي وسنعاني منه مستقبلًا، والأهالي يطالبون بمعرفة مصيرهم هل هم فارقو الحياة أو على قيد الحياة، والأمر بات معقد”، مؤكدًا تكليف ضابطين اثنين لمتابعة ملف المفقودين للكشف عن مصيرهم، و لتقصي الحقائق وجمع المعلومات بخصوصهم.