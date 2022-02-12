ليبيا – رجحت عضو مجلس النواب أسمهان بالعون عدم اعترف رئيس الحكومة الحالي عبد الحميد الدبيبة بالتعيين الجديد لمجلس النواب، متوقعة عودة سيناريو الحكومات المزدوجة من جديد التي تضم رؤساء حكومة متنافسين.

بالعون وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل” اليوم الخميس أرجعت أسباب اختيار مجلس النواب لفتحي باشاآغا رئيسًا جديدًا للحكومة إلى شعبيته الواسعة في ليبيا التي من المحتمل أن تسهم في تآكل شعبية الدبيبة محليًا حتى لو استمرّ المجتمع الدولي في الاعتراف بالأخير رئيسا للحكومة إلى يونيو المقبل.

وأشارت إلى أن السبب الحقيقي لتأجيل الانتخابات إلى أجل غير مسمى كان وجود فيتو أمريكي بريطاني على دخول سيف الإسلام ضمن القوائم النهائية للرئاسة.

وأضافت بالعون: “لا أتوقع إجراء أي انتخابات نزيهة في ليبيا بعد 14 شهرا حسب خارطة الطريق إلا إذا حظي الفائزون فيها بوصاية ورضى الغرب”.

بالعون لفتت إلى أن اللعبة السياسية حاليًا انتقلت من مدينة السلام طبرق إلى العاصمة طرابلس التي ربما تشهد تصعيدًا عسكريًا يرتقي إلى أعمال عنف بين منتخَب جنيف ومنتخَب البرلمان، إذ سيسعى كل طرف لتعزيز سلطته بالعاصمة على حساب الآخر من خلال المجموعات الموالية له.