ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 سعد بن شرادة إن جلسة المجلس المقررة اليوم السبت تأجلت لدواعٍ أمنية وحرصاً على سلامة الأعضاء.

بن شرادة أشار في تصريح لمنصة” فواصل” إلى أن البعض كان يسوق لأن اجتماع مجلس الدولة كان للتصويت على التعديل الدستوري، وهذا غير صحيح، بل هي جلسة تشاورية فحسب، والتصويت جرى في الجلسات السابقة.

ولفت إلى أن التزكيات لرئيس الحكومة تمت بالفعل بعد تعديل الإعلان الدستوري من مجلس النواب، والجلسة المرتقبة للمجلس الدولة لن تخلص إلى قرار أو تصويت، وهي فقط لإرضاء الأعضاء المعارضين لا أكثر.